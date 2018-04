Anuntul soc facut de Loredana Chivu, dupa ce a vazut cazul batranului batut crunt la Brasov! Fanii au ramas stupefiati: „Va rog, distribuiti!” Fanii Loredanei Chivu au avut o mare surpriza ieri seara, vedeta i-a surprins cu reactia ei, imediat ce a vaz

chivu loredana

Fanii Loredanei Chivu au avut o mare surpriza ieri seara, vedeta i-a surprins cu reactia ei, imediat ce a vazut stirea cu batranul in varsta de 66 de ani, batut grav la Brasov. Chivu a demonstrat ca este extrem de usor de impresionat, ea a cerut ajutorul prietenilor sai virtuali, printr-o postare pe Facebook, pentru a-l identifica pe barbatul care le-a cazut victima celor doi tineri.

„Il cunoaste cineva pe acest om si stie cum as putea sa iau legatura cu el? un contact,va rog..distribuiti..”, a scris Loredana pe contul ei de pe o retea de socializare. Imediat fanii Loredanei au sarit sa isi dea mai mult cu parerea decat sa ajute concret cu un indiciu. Probabil ca frumoasa blondina a fost atat de impresionata de cazul acesta incat isi doreste neaparat sa-l ajute cum poate pe bietul batran cazut victima fara vina.

Va amintim ca la audieri cei doi tineri agresori au declarat ca s-ar fi certat din cauza banilor si astfel au vrut sa-si regleze conturile: „Doi tineri, unul de 18 ani din judetul Botosani, iar celalalt de 23 de ani din judetul Buzau, au agresat un barbat in varsta de 66 de ani din judetul Vrancea. Cei trei se cunosteau anterior si ar fi intrat in conflict din cauza unei sume de bani. Cei doi indivizi au fost surprinsi de agentul de paza. Au fost retinuti de politisti pentru 24 de ore, iar ulterior instanta a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile”, a spus Gabriela Dinu, conform Agerpres. Tot ea a mai declarat ca cei doi tineri sunt cercetati in continuare sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire si alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Ranitul are nevoie de 18 zile de ingrijiri medicale.

