Anuntul surprinzator facut de Mara Banica. E vorba de colegul ei, avocatul Daniel Ionascu

Colegi de platou in emisiunea in care sunt invitati in mod frecvent, Mara Banica si Daniel Ionascu au legat o prietenie trainica.

In ciuda faptului ca telespectatorii i-au observat de nenumarate ori in timp ce se contraziceau, pe marginea subiectelor comentate, iata ca cei doi sunt destul de apropiati.

Mara Banica si-a facut un selfie cu avocatul Daniel Ionascu, iar odata cu poza a transmis un mesaj special.

„Adevărata prietenie rezistă timpului, distanţei şi tăcerii..”, a scris Mara in dreptul imaginii.

