Apa de ghimbir se consuma in fiecare zi

apa de ghimbir

Ghimbirul a fost folosit in medicina chineza inca din timpurile stravechi, datorita beneficiilor uluitoare pe care le are pentru starea de sanatate.

Aceasta radacina picanta contine potasiu si mangan si intareste inima.

In plus, stimuleaza sistemul imunitar, intareste pielea, parul, dintii si unghiile. Este o sursa excelenta de vitaminele A, B, C si E, de mineralele magneziu, fosfor, sodiu, fier, zinc, calciu si beta-caroten. Este cel mai bun remediu pentru durerile articulare.

Gingerolul continut are un efect anti-inflamator direct. Reda functia normala a articulatiilor, muschilor si nervilor. In plus, vindeca migrenele, durerile cronice de cap, arsurile intr-un minut, scrie girly.ro.

Ingrediente: O bucata medie de ghimbir, 3 cani de apa, Jumatate de lamaie, Miere.

Mod de preparare: Rade ghimbirul. Adauga apa si sucul de la jumatate de lamaie. Amesteca mierea. Se consuma in fiecare zi.

Ghimbirul este folosit in alimentatie, dar si in medicina traditionala. Iarna, acest condiment special face mancarea mai usoara si mai usor digerabila, este revigorant, vasodilatator, are efect de linistire, regleaza echilibrul intern al organismului si contribuie la mentinerea sanatatii scalpului, fiind un remediu excelent pentru matreata.

Chinezii considera ghimbirul drept unul dintre cele cinci ingrediente principale in dietoterapie, alaturi de otetul de orez, vinul de orez, sare si miere.

Printre cele mai importante beneficii pentru sanatate ale ghimbirului se numara

– Ameliorarea tulburarilor digestive. Ghimbirul are un puternic efect calmant pentru durerile abdominale, ajuta digestia, elimina gazele intestinale, regleaza pofta de mancare, neutralizeaza toxinele in corp si este sudorific.

– Tratarea tulburarilor respiratorii. Tot ghimbirul contribuie la eliminarea mucozitatilor depuse la nivelul plamanilor, ameliorand simptomele astmului.

De altfel, In China, planta este cunoscut ca antiastmatic de peste 3000 ani, folosindu-se un suc preparat din ghimbir si morcovi in cadrul tratamentului bolilor respiratorii. Astmul se mai poate trata cu tinctura de ghimbir.

– Grabirea vindecarii racelilor. Ceaiul de ghimbir este un bun remediu in raceli, fiind un calmant ideal in inflamatiile gatului, sinuzite, raguseala, febra, eliminare de mucozitati si congestii respiratorii.

– Prevenirea vertijului. Ghimbirul are si calitatea de preveni raul de mare, ametelile, vertijurile si greturile, indiferent daca aceste simptome sunt declansate de cauza fiziologice sau psihologice.

– Prevenirea efectelor secundare ale chimioterapiei. Ceaiul din radacina de ghimbir s-a dovedit util si in tratamentul bolnavilor de cancer care au facut chimioterapie. Pe langa faptul ca inlatura senzatia de greata, ghimbirul ajuta si la combaterea ametelilor si a vertijurilor care se instaleaza uneori in urma administrarii tratamentului oncologic.

– Incarcarea energetica a organismului. In medicina si estetica, ghimbirul este folosit datorita proprietatilor sale stimulente, tonice si energizante. Planta este utila persoanelor deprimate, fara pofta de viata, lente si letargice.

– Imbunatatirea circulatiei sanguine. Radacina de ghimbir este de ajutor persoanelor cu circulatie periferica deficitara.

