Apa imbuteliata plina de particule de plastic, descoperita in mai multe tari din lume

Un studiu coordonat de organizatia jurnalistica Orb Media a relevat prezenta unor particule minuscule de plastic in sticle de apa imbuteliata din noua tari, inclusiv Germania, SUA sau Mexic, informeaza site-ul postului BBC News. In cadrul investigatiei au fost testate 250 de sticle de apa imbuteliata cumparate din noua tari, iar testele au aratat ca in medie acestea contineau 10 particule de plastic per litru, fiecare mai mare de grosimea unui fir de par. Testele au fost realizate la Universitatea de Stat New York din Fredonia. "Nu este vorba de a indica cu degetul anumite branduri; arata cu adevarat ca este pretutindeni, ca plasticul a devenit un material atat de raspandit in societatea noastra si ca ajunge in apa" ...