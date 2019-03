Apararea lui Dragnea cere rejudecarea dosarului DGASPC

Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Apararea lui Liviu Dragnea, dar si cea a fostei directoare DGASPC Teleorman au depus la ICCJ cereri prin care arata ca decizia de la fond a fost pronuntata de un complet nelegal si cer rejudecarea dosarului de catre un complet de trei judecatori specializat pe cauzele de coruptie. „Trebuie spus ca in calitate de avocat am invocat aceasta nulitate absoluta in dosarul din apel, pentru clienta mea nu pentru altcineva, si ca am deplina incredere in modul de solutionare a ei de catre completul de judecata investit. Daca se va admite acest motiv de apel, solutia legala este trimiterea cauzei spre rejudecare in fond la un complet de 3 judecatori specializat pe judecarea cauzelor de coruptie, legal infiint ...