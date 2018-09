Apare un nou tip de PENSIE! De cand se aplica

pensie1

Un nou tip de pensie se va aplica pentru cei care locuiesc in Uniunea Europeanu. Acestia vor fi surpinsi de o noua schema de pensii private. Noua schema de pensii private va ajuta strict locuitorii din Uniunea Europeana. Acestia vor putea sa faca economii mult mai usor, chiar si in momentul in care se vor muta in orice alt stat membru al Uniunii Europene.

Comisia afacerilor Economice a Parlamentului European a luat in considerare alt cadru juridic. Acesta este special considerat un produs nou paneuropean pentru pensii personale ( PEPP). La nivelul intregii Uniuni va avea noi caracteristici standard.

Produs nou paneuropean pentru pensii

O noua scehma pentru pensii a fost luata in considerare. Cei care vor beneficia de noul produs vor fi doar cei care locuiesc in Uniunea Europeana. Chiar daca acestia aleg sa paraseasca locul in care sunt, si daca se vor muta in alt stat membru al UE, tot vor putea sa se bucure de economia pe care o vor putea face. Sistemele existente nu vor fi inlocuite in aceasta schema. Aceasta nu este decat o optiune a celor care sunt doritori, a informat eurodeputatul Siegfried Muresan, citat de adevarul.ro.

Asemanatoare cu alte sisteme de pensii care sunt administrate privat, schema propusa pentru locuitorii UE va oferi tuturor cetatenilor solutia voluntara si complementara sistemelor publice de pensii. Desigur, produsele nationale sunt intr-o competitie cu pensiile panaeuropene. Acestea ofera o mai larga varietate destinata celor care vor sa economiseasca. Sumele care vor fi puse deoparte, venite din schemele din pensii private, vor fi investite in instrumente financiare diverse.

Contributiile personale au parte, in unele cazuri, de beneficii fiscale. Acestea poti fi la fel ca scutirile de impozite. Exista in Uniunea Europeana numeroase produse detinate economisirii in vederea pensiei. Paneuropean pentru pensii personale tinde sa transforme schema intr-o alta optiune mai simpla. Schema poate sa fie vanduta chiar si in toate statele membre, alaturi de caracteristicile standard si costuri care vor fi transparente.

Pensii paneuropene

Comisia Europeana este produsul care nu inlocuieste sistemele deja existente. Aici vine vorba strict despre o alegere suplimentara ale posibilor beneficiari ale noilor scheme de pensii. „In prezent, piata interna a pensiilor personale este foarte fragmentata si variaza in diferite state membre ale UE. Prin urmare, exista doar un grad limitat de portabilitate a produselor de pensii personale dintr-un stat membru in altul. Acest lucru poate afecta drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor. De exemplu, acestia pot fi impiedicati sa-si gaseasca un loc de munca sau sa se pensioneze intr-un alt stat membru al Uniunii Europene”, a afirmat eurodeputatul Siegfried Muresan.

Este in plan conducerea la crearea unui produs ce intensioneaza sa fie disponibil tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Aceasta schema va permite tuturor beneficiarilor sa aiba parte pe deplin de toate calitatile ei. De asemenea, toti au posibilitatea sa apeleze la piata interna. „Practic, ei vor putea sa-si transfere drepturile lor de pensie in strainatate si au posibilitatea de a alege dintre diferite tipuri de furnizori, putand opta inclusiv pentru servicii transfrontaliere”, potrivit Comisiei Europene.

