Aparitie de senzatie a Monicai Anghel! Cantareata de 47 de ani a urcat pentru prima data pe scena dupa ce a slabit! Vezi aici dieta secreta a artistei FOTO

Multi ani, Monica Anghel a avut probleme cu greutatea, unele necazuri fiind derivate dintr-o interventie chirugicala nereusita facuta in tinerete de artista. De cateva saptamani, insa, celebra cantareata ajunsa la 47 de ani afiseaza un look proaspat si tineresc, dupa ce a urmat o dieta care a adus-o la doar 65 de kilograme! De altfel, Monica a avut in weekend o aparitie de senzatie pe scena unui festival din Pitesti, cand a uimit asistenta cu look-ul sau!

Iata din ce este compusa dieta secreta a Monicai Anghel:



- La micul-dejun, Monica Anghel recomanda sa mananci un mar, o felie de ananas sau 15-20 de samburi de migdale.



- ''Dimineata putem manca un ou fiert cu 50 de grame de branza si un ardei gras. Si o ceasca de cafea fara zahar sau cu indulcitor. Trebuie sa bem lichide, multe lichide. Daca este vara trebuie sa bei 3 litri de lichide'', a explicat Monica Anghel.



- ''La pranz putem manca o ciorbita de legume care poate sa fie si cu carne si cu ou batut pe deasupra. Fara paine. Putem manca vita sau muschiulet de porc, cu salata verde, cu rucola, cateva rosii cherry. Gustarea dintre mese este cea mai importanta. Putem servi un kefir sau o sana cu 0,7 sau 0,9 % grasime'', a mai adaugat aceasta.



- ''Seara mancam un bol mare cu salata verde, cu verdeturi multe si langa putem sa punem un peste alb sau piept de curcan. Daca te culci la 12 noaptea ultima masa trebuie sa fie la ora 22:00''.

