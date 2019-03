Aparitie inedita a Vioricai de la Clejani! Iata ce sprancene are

Viorica de la Clejani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Celebra Viorica de la Clejani, uimeste pe zi ce trece! Artista, desi are o venerabila varsta, se simte mai tanara ca niciodata. Cu toate ca varsta ar putea sa fie un impediment, Viorica de la Clejani se reinventeaza de fiecare data cand are ocazia. Drept urmare, cantareata a facut o noua schimbare de look. Mai exact, si-a pigmentat sprancenele. Artista s-a pozat si a publicat fotografiile pe retelele de socializare. Comentariile nu s-au lasat asteptate, strangand numeroase aprecieri. Desi comentariile pozitive au fost majoritare, au existat si voci care s-aui aratat reticiente la schimbarea de look a artistei. „La parul blond sunt prea stridente... Dar daca tie iti plac...&rdqu ...