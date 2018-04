Aparitie spectaculoasa a nasei Cristina Siscanu la botezul fetitei Gabrielei Cristea. Toti au intors capul dupa ea

Aparitie spectaculoasa a nasei Cristina Siscanu la botezul fetitei Gabrielei Cristea. Sotia lui Madalin Ionescu a facut senzatie la bratul fostului prezentator tv, atunci cand a ajuns la biserica.

Cristina Siscanu a ales sa poarte o rochie rosie, decoltata, iar in par si-a prins o funda de aceeasi culoare. Tinuta i-a scos in valoare silueta, mai ales ca in ultima perioada, vedeta a slabit vizibil.

Primele imagini de la botezul fetitei Gabrielei si a lui Tavi Clonda. Emotii mai pentru cei doi parinti care astazi o vor crestina pe micuta Victoria. Evenimentul are loc la biserica din Petresti, zona Corbeanca, unde s-au adunat toti prietenii celor doi, dar si familia artistului.

