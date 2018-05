Aparitie surpriza la nunta regala! Cum au aparut fostele iubite ale Printului Harry

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inainte cu luni bune de nunta regala, au aparut zvonuri potrivit carora Printul Harry si-a invitat fostele iubite la nunta cu Meghan Markle. Ei bine, in ziua nuntii, zvonurile s-au adeverit. Atat prima lui iubire, Chelsy Davy, cat si cea mai recenta iubita a sa, Cressida Bonas, au fost prezente in ziua in care Harry i-a jurat iubire vesnica fostei actrite Meghan Markle. Cea care a sosit prima la ceremonia religioasa a fost Chelsy Davy, cu care Harry a pastrat o relatie de prietenie, avand in vedere ca si familiile lor sunt intr-o relatie foarte buna. Chelsy (32), originala din Zimbabwe, a sosit inconjurata de prieteni, cu zambetul pe buze, pesemne evenimentul chiar a bucurat-o. Si Cressida Bonas, actrita si fotomodel, a raspuns ...