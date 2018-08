Aparitii editoriale: Lucrare ce atesta importanta Tomisului ca centru comercial la Marea Neagra

Recent a văzut lumina tiparului un important și impresionant volum referitor la istoria Tomisului în perioada greco-romană. Este vorba de corpus-ul de inscripții descoperite la Tomis și în teritoriul orașului antic.Cartea, apărută în limba franceză, sub egida a două prestigioase instituții - Editura Academiei Române București și Diffusion de Boccard, Paris -, poartă semnatura lui Alexandru Avram (Universitatea din Le Mans, Franța), Maria Bărbulescu (Universitatea „Ovidius" Constanța) și Livia Buzoianu (Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța).Intitulată „Inscriptions grecques et latines de Scythie Mineure“, vol.VI.2, „Tomis et son territoire / Inscripții grecești și latine din Scythia Minor“, vol.VI.2, „Tomis și teritoriul său“, cartea reunește un număr de 746 de piese inscripționate - decrete oficiale, monumente onorifice, dedicații, pietre funerare, stâlpi miliari, etc. Sunt publicate de asemenea inscripții de pe vase ceramice și de sticlă, de pe obiecte de podoabă sau de pe piese metalice de plumb, dar și din argint sau aur.Pentru prima dată sunt repertoriate sigilii ale administrației romane și greutăți de plumb, piese valoroase pentru recunoașterea Tomisului ca important centru comercial la Marea Neagră.Lucrarea numără peste 700 de pagini (708) și 226 de planșe; este precedată de o introducere care marcheză etapele principale din istoria orașului antic și face o trecere în revistă a principalelor lucrări de epigrafie consacrate Tomisului, de la mijlocul secolului al XIX-lea și până astăzi. Inscrpțiile sunt însoțite de comentarii oferind informații utile din diverse domenii: cronologie, onomastică, instituții și magistraturi, administratie romană, armată, culte etc. Lucrarea este susținută de un consistent aparat complementar - bibliografie, concordanțe editoriale, indici de nume și de termeni, indici tematici, cuvinte grecești și latine.Recomandată călduros spre a fi tipărită, lucrarea atrage deja atenția specialiștilor. Este un instrument de lucru dorit și necesar în condițiile în care lumea greco-romană din zona pontică este parte integrantă a lumii antice dintr-un spațiu geografic mai larg, egeo - mediteranean.Este o carte reprezentativă pentru instituțiile care au girat-o și pentru istoria și oamenii de la malul mării.