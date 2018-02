Apartament in regim hotelier, solutia ideala de cazare in Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca esti in cautarea unui loc de cazare in Iasi care sa iti satisfaca pe deplin asteptarile, cu un raport calitate-pret excelent, alege un apartament in regim hotelier. Acest tip de cazare cunoaste o popularitate crescanda in ultimii ani, fiind o alternativa atractiva gratie conditiilor si avantajelor pe care le ofera. Turistii, dar si persoanele care calatoresc in interes de serviciu gasesc inchirierea unui apartament in regim hotelier in Iasi o solutie accesibila. Citeste si: Apartamente de lux la Iasi, in regim hotelier, care satisfac toate asteptarile Astfel de apartamente ofera spre inchiriere si Iassium Residence. Situate in puncte de interes ale orasului, apart-hotelurile Iassium dispun de diferite tipuri de ...