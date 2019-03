ApaVital sarbatoreste Ziua Mondiala a Apei 

ziua mondiala a apei 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Nu lasam pe nimeni in urma” este tema sub care se sarbatoreste in acest an, pe 22 martie 2019, Ziua Mondiala a Apei. Oricine ai fi, oriunde ai fi, apa este un drept al omului. Nu putem progresa ca o societate globala in timp ce atat de multi oameni traiesc fara o apa sigura, de calitate. Impreuna cu accesul la sistemele de canalizare, o apa de calitate sta la baza sanatatii publice si, prin urmare, este esentiala pentru dezvoltarea durabila si pentru o lume stabila si prospera. ApaVital are grija de apa inca de la momentul preluarii acesteia, in stare bruta, din sursele de suprafata sau subterane, cand deruleaza un amplu proces tehnologic menit sa o potabilizeze pentru a putea fi di ...