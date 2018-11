Apel catre premierul Dancila: Scad stocurile de medicamente pentru pacientii cu HIV/SIDA, viata e le pusa in pericol

Adela Popescu se află în ultimul trimestru de sarcină și numără zilele până va deveni mămică pentru a doua oară. Este extrem de emoționată și abia așteaptă să-și strângă în brațe copilașul. Chiar dacă urmează să nască în perioada imediat următoare, Adela Popescu ține, în continuare, legătura cu fanii ei pe Instagram sau Facebook. Are […] The post Adela Popescu, mărturisiri cu câteva săptămâni înainte să nască. “Nu e cazul să ne pierdem vremea cu regrete!” appeared first on Cancan.ro.