Apel catre turistii de la Auschwitz: Nu va mai faceti poze pe sinele de tren!

Auschwitz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentantii muzeului Auschwitz le solicita turistilor sa nu se mai fotografieze pe sinele de tren, care simbolizeaza drumul spre moarte a mii de oameni. Mesajul transmis pe pagina de Twitter a Memorialului este insotit de patru fotografii ale vizitatorilor care parca ar face exercitii de echilibru. „Cand vizitati Muzeul Auschwitz, amintiti-va ca sunteti in locul in care peste un milion de oameni au fost omorati. Respectati-le memoria. Exista alte locuri mai bune in care sa faceti exercitii de echilibristica. Sina aceea simbolizeaza drumul catre moarte a sute de mii de deportati”, este mesajul postat pe Twitter de reprezentantii muzeului. Peste un milion de oameni, majoritatea evrei, au ...