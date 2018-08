Apel disperat! Au fost furate tobele africane de pe plaja terapeutica din Mamaia

Tobele africane de pe plaja terapeutică din Mamaia au fost furate. Anunţul disperat a fost făcut de Adrian Gemănaru, administratorul plajei special amenajate pentru persoanele cu nevoi speciale.

Distribuie ! Tobele africane au fost FURATE de pe #PlajaTerapeutica

Daca auzi sau vezi persoane dubioase ce incearca sa vanda acest tip de tobe va rog sunati direct la Politia Mamaia - 0241 831 221.



Daca exista martori ce pot da detalii despre persoane ce au fost vazute in seara/noaptea de 27/28 august in Statiunea Mamaia carand aceste tobe africane, va rugam sa anunte Politia Mamaia.



Dupa ce duminica seara am castigat premiul pentru “ Plaja cea mai frumoasa de pe litoralul romanesc in 2018” in seara urmatoare persoane necunoscute au spart usa magaziei unde pastram bunurile pentru atelierele de pe timpul zilei si au furat o parte din tobele africane.



Daca persoanele ce au “imprumutat” tobele africane citesc acest mesaj le rugam sa le returneze la sediul nostru din str. Andrei Muresanu nr. 8 Constanta. Multumim.



Politia desfasoara cercetari pentru depistarea autorilor acestei fapte.



Este pentru prima data cand sunt victima unui furt, mai trist ca acest furt are loc intr-un loc destinat persoanelor ce ar trebui protejate.



Greu de imaginat, a scris psihologul Adrian Gemănaru pe Facebook.