Apel disperat pe Facebook. O tanara din judetul Constanta, ramasa vaduva cu un copil de crescut are nevoie de ajutor

"A fost odată Bibanu (Țincu Bogdan-Vasile) care iubea o fată, pe Elena. S-au căsătorit pe 4 iulie 2009, din rodul dragostei lor pe 15 februarie 2011 s-a născut Edi. Bogdan lucra șofer în țară și străinătate. Elena avea grijă de băiat și locuiau cu chirie. În noiembrie 2017 Bogdan s-a îmbolnavit (edem pulmonar acut cardiogen, hipertensiune pulmonară, transpoziție de vase mari cu insuficienţă cardiacă severă) și a renunțat la muncă. Nu și-au mai permis să stea cu chirie și s-au mutat la tatăl lui, iar între timp Bogdan s-a internat la spitalul Carol Davila în București, însă doctorii nu i-au dat prea multe șanse pentru că avea o malformație la inima din naștere pe care familia a refuzat să-l opereze când era foarte mic de frică să nu-l piardă și a mai rezistat până pe 26 februarie 2018 când s-a stins din viață,la doar 33 ani. A fost înmormântat sâmbătă 3 martie din cauza condițiilor meteo nefavorabile (a decedat la Bucureșți și autostrada a fost închisă până pe 1 martie).

Dragi năvodareni, în astfel de momente grele, când simți că nu mai poți, că vrei să cedezi, doar familia care ți-a mai rămas și prietenii te pot ajuta să-ți revii. Să fim noi prietenii de care are nevoie Elena acum! Să-i arătăm că nu a rămas singură pe această lume și s-o susținem, fiecare cu cât poate, să se pună pe picioare și să o ia de la capăt. În momentul de față nu are loc de muncă, dar are voință să meargă mai departe!

RO67RZBR0000060017634951 Tincu Elena titular cont. Cei ce nu aveţi posibilitatea să ajutaţi, daţi măcar un share să ajungă mai departe" - este mesajul postat pe Facebook.