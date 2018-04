Apel disperat pe Facebook. Un tanar de 21 de ani nascut la Constanta isi cauta familia biologica

”Numele meu românesc a fost CADÎR FERUDIN. M-am născut în Constanța, la data de 26 Februarie 1997. Până în februarie 1998 am fost internat în secția de Recuperare Pediatrică a Spitalului din Constanța, după care am fost transferat în Spitalul Clinic ‘’Gheorghe Marinescu’’ din București de unde am fost adoptat în S.U.A.. De foarte mult timp doresc să-mi găsesc mama biologică. Am tot postat anunțuri în căutarea ei, dar totul a fost în zadar deoarece nu am avut până acum numele ei exact.

Într-un final am găsit o parte din documentele mele de adopție. Acum știu cu siguranţă că numele mamei mele biologice este CADÎR AISE, probabil de origine turcă. Vă rog DISTRIBUIȚI și ajutați-mă să o găsesc.Vă mulțumesc foarte mult tuturor!!” – este mesajul tânărului de 21 de ani.