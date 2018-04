Apel pentru salvarea Institutului de Boli Cardiovasculare Iasi!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 5,5 milioane de oameni! Acesta este numarul celor care, în caz de nevoie, pot cere ajutorul Institutului de Boli Cardiovasculare - IBCV „Profesor doctor George I. M. Georgescu” din Iasi. 5,5 milioane de oameni traiesc în regiunea Moldova si pot apela la serviciile IBCV, singurul centru european la care este arondata atât de multa lume. Regiunea Moldova are nevoie de spitalul la care lucreaza 42 de medici si 170 de asistenti medicali cu experienta, care au salvat nenumarate vieti. Conform datelor oficiale, la IBCV, mortalitatea totala într-un an este sub 3%! Regiunea Moldova are nevoie de IBCV, acesta fiind singurul centru din zona care ofera servicii de chirurgie cardiovasculara pentr ...