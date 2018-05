Apel umanitar! Un copil are nevoie de ajutorul tau

ShareTweet ZIARUL 21 VĂ PREZINTĂ O POVESTE TRISTĂ, DAR ÎNCĂ PLINĂ DE SPERANȚĂ, A UNEI FAMILII DE CADRE MILITARE, OLTEANU COSMIN ȘI DENISA, DIN CADRUL UNITĂȚII MILITARE 01824 CÂMPIA TURZII, CARE TRECE PRIN MOMENTE GRELE, MAI EXACT FIUL LOR A FOST DIAGNOSTICAT CU CANCER. MOMENTAN FIUL DENISEI ȘI AL LUI COSMIN OLTEANU SE AFLĂ INTERNAT LA UN SPITAL ÎN ROMA, UNDE URMEAZĂ UN TRATAMENT DE SPECIALITATE. COSTUL TOTAL AL TRATAMENTULUI ESTE DE 180.000 DE EURO, 150.000 DE EURO SUNT SUPORTATE DE CARDUL EUROPEAN DE SANATATE PE CARE PĂRINȚII COPILULUI IL DETIN, IAR PENTRU TERMINAREA TRATAMENTULUI MAI SUNT NEVOIE DE DOAR 30.000 DE EURO, BANI CARE AR DUCE LA SALVAREA UNEI VIEȚI. “Mă numesc Olteanu Cosmin, sunt cadru militar la unitatea militară 01824 Câmpia Turzii, sunt căsătorit cu Olteanu Denisa și ea fiind tot cadru militar încadrată la aceeași unitate militară. Pe data de 07.02.2017 a venit pe lume primul nostru copilaș pe nume Olteanu Rareș Andrei. Totul a fost frumos până când am observat că la vârsta de 4 luni nu respiră bine pe năsuc, de atunci a început calvarul. Am mers pe la diverși doctori ORL să vedem care este problema, și s-au administrat diverse medicamente antibiotice spunându-ne că are o deviație de sept. Am continuat așa până când copilul a împlinit 9 luni, stare lui deteriorându-se de la o zi la alta. Am observat că se deformase facial pe partea dreaptă, I se umfla pe zi ce trecea orbita ochiului drept și obrazul. Am mers din nou la doctor și ne-au zis că are o infecție. I s-a făcut endoscopie nazală, în urma căreia s-a observat în interior o tumoră care la final de investigație, după biopsie, a fost malignă. Diagnosticul fiind de rabdomiosarcom alveolar. Am plecat cu copilașul de urgență la o clinică din Roma pentru investigații și acolo, după o săptămână de alte investigații s-a adeverit diagnosticul doar că tumora respectivă mai are și patru metastaze, una fiind localizată pe coloana vertebrală. Fiind foarte mic, doctorii ne-au dat șanse de supraviețuire de 25 la sută. Costul tratamentului atinge suma de 180.000 de euro, bani pe care nici în vise nu ne gândeam că-i vom avea. Copilul a început tratamentul cu chimioterapie, durata tratamentului este de 3 ani. Acum Rareș este mai bine, răspunde tratamentului, ne-am stabilit în Italia, am fost nevoiți să închiriem un imobil unde plătim lunar o sumă de 700 de euro. Eu sunt nevoit să fac naveta lunar, pentru a putea merge și la serviciu pentru a nu rămâne fără bani măcar de subzistență”, ne-a descris Olteanu Cosmin greaua încercare la care este supusă familia sa în aceste momente. Din suma de 180.000 de euro, 150.000 de euro sunt acoperiţi de cardul european de sănătate pe care părinții copilului îl deţin, mai este nevoie de doar 30.000. Puteți dona și dumneavoastră, orice sumă, în contul: RO03BTRL05101201P12738XX , acesta fiind contul mamei copilului care în prezent se află cu el la tratament în Roma. Donând o sumă cât de mică, putem salva o viață! Rareș Andrei Olteanu are acum nevoie de ajutorul nostru! ShareTweet