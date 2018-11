Apeleaza la serviciile de inchirieri auto din Cluj si viziteaza cele mai cunoscute obiective turistice din oras!

Opera Nationala Romana din orasul Cluj Napoca

In ultimii ani, Cluj-Napoca a devenit un concurent serios pentru Bucuresti, atat in ceea ce priveste oportunitatile de business, cat si evenimentele culturale sau sportive. Pe langa toate acestea, Clujul ramane insa unul dintre cele mai spectaculoase orase din Romania, fiind incarcat cu istorie si plin de locuri frumoase in care iti poti petrece timpul liber.

Daca trebuie sa ajungi in capitala Ardealului in interes de serviciu, iti recomandam sa alegi pentru transport serviciile de inchirieri auto Cluj. Daca optezi pentru aceasta varianta, nu numai ca te vei deplasa mult mai rapid si usor la intalnirile de business, ci vei putea profita la maximum si de restul orelor din zi.

Astfel, dupa rezolvarea sarcinilor de serviciu, poti folosi autoturismul companiei de inchirieri auto din Cluj pentru a vizita unele dintre locurile emblematice din oras. In continuare, ti-am pregatit o lista cu cele mai apreciate obiective turistice din Cluj-Napoca, la care poti ajunge in doar cateva minute cu ajutorul unui autoturism, indiferent la ce hotel din oras ai fi cazat.

Biserica si Manastirea Franciscana

Biserica si Manastirea Romano-Catolica Franciscana din Cluj-Napoca reprezinta unul dintre cele mai vechi obiective turistice din oras, cladirea initiala fiind ridicata in secolele XI - XII. Dupa ce aceasta a fost distrusa in timpul primei invazii a tatarilor, din anul 1241, pe locul respectiv a fost ridicata o noua biserica, in stil romanic tarziu. Aceasta a fost ulterior refacuta, iar incepand din secolul al XV-lea, biserica franciscana din Cluj-Napoca este realizata in stil gotic.

Cum ajungi cu autoturismul companiei de inchirieri auto din Cluj: la cateva minute de centru, situata pe strada Emile Zola, in apropiere de Piata Unirii.

Bastionul Croitorilor

Bastionul Croitorilor este un turn de fortificatie care a facut parte din Vechea Cetate a Clujului, fiind printre putinele astfel de constructii care s-au pastrat intacte pana in prezent. Denumirea bastionului provine de la breasla care a finantat ridicarea sa. Celelalte turnuri din vechea cetate apartineau croitorilor, cizmarilor, tamplarilor, sapunarilor, rotarilor, olarilor, zidarilor si curelarilor.

Cum ajungi cu autoturismul companiei de inchirieri auto din Cluj: la cateva minute de centru, situat pe strada Baba Novac, in apropierea Parcului Operei.

Opera Nationala Romana

Opera din Cluj-Napoca a fost construita de firma vieneza Felnner & Helmer si a reprezentat una dintre primele tentative de introducere a stilului arhitectural secesionist pe teritoriul Romaniei. Cladirea a fost ridicata in 1919, fiind cea mai veche institutie lirico-dramatica din tara. Printre personalitatile care au contribuit la formarea echipei Operei se numara tenorul Constantin Pavel, compozitorul Tiberiu Brediceanu, baritonul Dimitrie Popovici-Bayreuth, dar si dirijorul italian Egisto Tango.

Cum ajungi cu autoturismul companiei de inchirieri auto din Cluj: situata in Piata Stefan Cel Mare, in imediata vecinatate a Bastionului Croitorilor.

Muzeul National de Arta

Muzeul National de Arta din Cluj-Napoca adaposeste o colectie impresionanta de arta romaneasca si europeana: tablouri, grafica si arta decorativa din secolele XV - XX. Infiintat in 1951, muzeul a primit, sub forma de donatii, o parte din colectia de piese de mobilier, orfevrarie si arta plastica a Muzeului Ardelean din oras, dar si colectia "Pinacoteca Virgil Cioflec".

Cum ajungi cu autoturismul companiei de inchirieri auto din Cluj: situat in Piata Unirii, vizavi de celebra statuie a lui Matei Corvin.

