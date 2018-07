Apelul lansat de urmasii celor care au incercat sa-l asasineze pe Hitler in 1944: ”Unde ar fi Europa azi?”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La 74 de ani de la planul esuat de asasinare a lui Adolf Hitler, sute de urmasi ai rezistentei germane anti-naziste au facut un apel public urgent pentru o Europa mai unita, relateaza Deutsche Welle. ”Unde ar fi Europa astazi daca soarta acelei zile era diferita? Daca planul lui Stauffenberg de a-l asasina pe Hitler avea succes, dictatura in Germania s-ar fi incheiat in 1944” s-au intrebat descendentii conspiratorilor care au incercat sa-l asasineze pe Hitler. Apelul lor a fost publicat in ziarul Der Tagesspiegel pentru a marca 74 de ani de la tentativa de asasinare a lui Hitler. Pe 20 iulie 1944, un grup format in jurul lui Claus Graf Schenk von Stauffenberg a incercat sa-l ucida pe Hitler cu o bomba ascunsa intr-o ...