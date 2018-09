Apicultorii romani au solicitat 48,5 milioane de lei prin PNA, cu 42% peste plafonul alocat in 2018

Apicultorii români au solicitat în acest an, prin Programul Naţional Apicol (PNA), un sprijin financiar de circa 48,5 milioane de lei, în creştere cu 42% faţă de plafonul prevăzut pentru anul 2018, iar numărul solicitanţilor a crescut cu aproape o mie, au anunţat reprezentanţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) la Târgul Naţional al Mierii. "Ultima zi de depunere a cererii pentru sprijinul financiar prin PNA a fost 1 august, iar numărul solicitanţilor a crescut cu aproape o mie faţă de anul trecut. Avem 5.300 de apicultori, care au solicitat 48,5 milioane de lei, iar bugetul pentru anul în curs este de 34 milioane de lei din cele două fonduri, buget naţional şi bugetul UE", a declarat Cristina Şurlea, consilier superior în cadrul APIA, la ediţia de toamnă a Târgului Naţional al Mierii de la Bucureşti. Ea a precizat că 2019 este ultimul an din acest program, iar Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) împreună cu formele asociative din sector vor începe pregătirea viitorului program care trebuie depus la Comisia Europeană până la sfârşitul lunii aprilie 2019. "2019 este ultimul an din acest program PNA 2017-2019. Va trebuie să începem să pregătim noul program pentru următorii trei ani (2020-2022), pentru că la sfârşitul luni aprilie 2019 trebuie depus la Comisia Europeană. Ministerul Agriculturii este cel care face strategia, dar bineînţeles va invita formele asociative şi vor lucra pe forma depusă acum la Comisie şi vedem ceea ce doresc ei să îmbunătăţească pe viitorul program", a spus Şurlea. Preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea, a precizat că sunt informaţii la nivelul Uniunii Europene referitoare la creşterea sprijinului european pentru programele naţionale destinate apiculturii cu peste 50%, începând din 2020. Datele APIA arată că în 2018 au depus cereri pentru sprijin financiar prin PNA 5.296 de apicultori, din care eligibili au fost 5.286, aceştia deţinând 439.254 familii de albine. Suma totală solicită se ridică la 48.587.751,52 lei. Creşterea numărului de cereri depuse de apicultori pentru obţinerea sprijinului financiar din PNA va reduce proporţional plăţile, astfel încât toţi apicultorii cu cereri eligibile să poată primi banii. Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru Programul Naţional Apicol, în perioada 2017 - 2019, este de 99,34 milioane de lei, din care suma de 49,67 milioane de lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale. Potrivit sursei citate, din fondurile totale alocate prin PNA, circa 32,554 milioane de lei au fost alocate în anul 2017, iar pentru 2018 şi 2019 câte 33,399 milioane de lei. Plata sprijinului financiar se va efectua de către APIA după finalizarea tuturor controalelor aferente cererilor de plată depuse pentru Programul Naţional Apicol şi după centralizarea sumelor eligibile pentru verificarea încadrării în plafonul alocat. Plăţile aferente anului 2018 se vor efectua la cursul de schimb de 4,6585 lei/euro stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) la data de 29 decembrie 2017. Programul Naţional Apicol 2017 - 2019 se adresează atât apicultorilor, care deţin până la 75 de familii de albine, cât şi celor care deţin peste 75 de familii de albine, dar cu condiţii diferite de eligibilitate, şi vizează măsuri precum achiziţia de medicamente, de familii de albine, de mătci ori de utilaje pentru apicultori. În 2017, prin PNA, apicultorii au depus 4.587 de cereri eligibile, iar sumele solicitate au depăşit 45 de milioane de lei, în condiţiile în care plafonul anului trecut a fost de 32,5 de milioane de lei. Programul Naţional Apicol 2017 - 2019 se adresează atât apicultorilor, care deţin până la 75 de familii de albine, cât şi celor care deţin peste 75 de familii de albine, dar cu condiţii diferite de eligibilitate, şi vizează măsuri precum achiziţia de medicamente, de familii de albine, de mătci ori de utilaje pentru apicultori. Cu o producţie anuală de circa 22.000 de tone de miere, România se clasează pe locul trei în Europa, acelaşi loc fiind ocupat şi la efectivele de albine, care au atins un vârf de 1,47 milioane de familii de albine. La nivel naţional, sunt înregistraţi în jur de 40.000 de apicultori, peste 60% dintre aceştia fiind membrii ACA, cu un efectiv de 900.000 de familii de albine. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Mihaela Dicu, editor online: Gabriela Badea)