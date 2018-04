Aplicație cu notificari live despre oraș, lansata de Primaria Cluj

Aplicatie care transmite notificari lansata la Cluj

Primăria Cluj-Napoca anunță că va pune la dispoziția clujenilor și turiștilor o nouă aplicație utilă, și anume Cluj Now. Prin aplicația Cluj Now, clujeniiși vizitatorii orașului sunt notificați despre evenimentele și lucrările care au loc pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și care influențează traficul în oraș. De asemenea, prin intermediul acestei aplicații sunt transmise și alte notificări importante de interes public.

Caracteristicile aplicației Cluj Now:

- permite notificarea utilizatorului aplicației sub formă de "notificare push";

- permite vizualizarea pe hartă în timp real a evenimentelor semnalate prin notificări transmise de municipalitate;

- permite personalizarea conținutului transmis de municipalitate prin următoarele setări:

A. Selectarea tipului de Notificări

Restricții circulație - LUCRĂRI: lucrări efectuate pe domeniul public al municipiului și care influențează traficul în oraș ;

Restricții circulație - EVENIMENTE: organizări de evenimente și manifestări publice care influențează traficul în oraș prin închiderea unor străzi sau restricționarea accesului în anumite zone;

Alte notificări importante - anunțuri importante de interes public transmise de Primăria municipiului Cluj-Napoca.

B. Selectarea Cartierului

Utilizatorii au posibilitatea să selecteze cartierele din care doresc să primească notificări; aplicația oferă implicit notificări din toate zonele orașului dacă se selectează opțiunea Tot orașul;

C. Selectarea Locației

aplicația trimite notificări în timpul deplasării prin oraș pe un perimetru care ia punct de referință poziția utilizatorului la o distanță implicită de 100 m. Distanța se poate schimba în funcție de opțiunea utilizatorului.

Aplicația Cluj Now este oferită gratuit utilizatorilor de către Primăria Cluj-Napoca și este realizată de compania clujeană Life is Hard, membră a clusterului Cluj IT, sub egida Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat și Inovare în IT.

“Cu fiecare nou serviciu sau produs oferit cetățenilor care utilizează tehnologia pentru o viață mai ușoară în mediul urban, consolidăm obiectivul Clujului de a fi un adevărat Digital Innovation Hub, un oraș *smart*”, a declarat dl. Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca.

“Clusterul Cluj IT a decis să sprijine acest proiect inițiat în cadrul Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat și IT pentru că este unul care poate să îmbunătățească calitatea vieții tuturor celor care trăim aici. Este până la urmă un proiect pentru comunitatea largă a urbei noastre și care sperăm să fie replicat în cât mai multe orașe din țară. Mulțumesc și pe această cale companiei Life is Hard că a investit resurse importante pentru realizarea aplicației.”, a declarat Andrei Kelemen, Director Executiv Cluj IT Cluster .

Erik Barna, CEO Life is Hard: "Considerăm că este normală implicarea noastră ca și companie locală în viața comunității urbei. Acest demers se aliniază perfect culturii organizaționale și motto-ului după care ne ghidăm "Work Soft". Proiectul inițiat de Primărie ni s-a părut interesant și cu impact pentru comunitate, iar noi având competențele necesare, am decis să ajutăm la concretizarea acestuia prin aplicația Cluj Now."

Aplicația Cluj Now este disponibilă pentru dispozitivele mobile cu sisteme de operare Android și iOS.

