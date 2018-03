Aproape 200 de perchezitii efectuate de politistii specializati in investigarea criminalitatii. Ce au constatat oamenii legii

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat aproape 200 de percheziții, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracțiuni economice.Au fost instituite măsuri asiguratorii în valoare de peste 10.000.000 de lei și au fost ridicate peste 1.200.000 de țigarete, 2,162 kg de tutun și 271 de litri de alcool de contrabandă.În perioada 3 – 9 martie, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au efectuat 199 de percheziții domiciliare și au pus în aplicare 35 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare penale ce vizează infracțiuni economice.În cadrul cauzelor penale instrumentate, faţă de 202 persoane s-a dispus continuarea urmăririi penale, fiind luate măsuri preventive față de 17 dintre acestea (5 reținute, o persoană arestată preventiv și 11 sub control judiciar).De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri, în valoare totală de peste 10.811.000 de lei, dintre care peste 4.267.000 de lei în numerar sau în cont bancar și au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de 1.841.640 de lei.De asemenea, au fost ridicate, în vederea confiscării, 1.268.402 ţigarete, 2.162 kg. de tutun și 271 de litri de alcool de contrabandă.Spre exemplu, la data de 7 martie a.c., polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale și al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor din Poliţia Română, au efectuat 9 percheziţii domiciliare și au pus în aplicare 9 mandate de aducere, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.Din cercetări a rezultat că bănuiţii ar fi înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului.Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat că, în anul 2012, reprezentanții unei societăți comerciale din București ar fi raportat organelor fiscale operațiuni de achiziție de la mai multe societăți comerciale, unele dintre ele de tip fantomă sau suspecte prin modul de înființare/preluare și funcționare, cu obiecte de activitate în diferite domenii (construcții ș.a.). La bază nu ar fi fost relații comerciale reale, iar banii proveniți din evaziune ar fi fost ,,spălați” prin conturile altor societăţi, de unde ar fi fost retrași în numerar şi întorși în circuitul evazionist. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 1.300.000 de lei.La data de 6 martie a.c., s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 12 persoane, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală. Totodată, au fost dispuse masuri asiguratorii asupra bunurilor imobile în valoare de 771.900 de lei.