Aproximativ 50 persoane au fost evacuate dintr-un autocar in flacari din Pasul Gutai

Aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat, sambata, dintr-un autocar aflat in Pasul Gutai, judetul Maramures, la bordul caruia a izbucnit un incendiu, nefiind inregistrate victime. Purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Oana Alexa Gonczi, a declarat ca la locul incendiului au intervenit doua autospeciale ale Detasamentului Sighet. Vezi si: Exclusiv! O cladire de importanta istorica din Iasi a luat foc! Pompierii au intervenit de urgenta - FOTO „Se pare ca este vorba despre un grup de pelerini aflati in autocar", a spus Alexa Gonczi. Cauzele izbucnirii incendiului urmeaza sa fie stabilita de pompierii de la ISU Maramures.