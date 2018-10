Aproximativ 80 de procurori DNA si DIICOT nu au cei 10 ani de vechime ceruti de ordonanta lui Toader

Filosoful Mihai Sora, care saptamana trecuta tocmai a fost recompensat la Bruxelles cu titlul Cetateanul European 2018, decernat si pentru rolul sau activ in societate si apararea valorilor europene, a avut luni o reactie dupa decizia Inaltei Curti care interzice, practic, protestele #rezist din Pia ...

Elicopterul SMURD a fost solicitat, luni pentru a duce un bărbat în vârstă de 78 de ani, la București, acesta suferind arsuri pe 60 la sută din corp, în timp ce încerca să stingă un incendiu de vegetaţie uscată în localitatea Aninoasa, județul Gorj. Bărbatul în vârstă de 78 de ani, din satul Sterpoaia, comuna […] The post Un bărbat din Gorj a suferit arsuri grave după ce a încercat să curețe un teren dându-i foc appeared first on Cancan.ro.