Șapte ani de activitate: Coordonatorul Baby Genius, Liliana Naclad - Imi e suficient sa ii privesc la cei mici. In ochii copiilor vad cerul“

În urmă cu șapte ani, de Buna Vestire și-a deschis ușile Baby Genius, un centru destinat copiilor mici. Aici ei sunt primiți cu zâmbete, pentru că angajatii considera că armonia este elementul esential pentru dezvoltarea celor mici. Planurile de viiitor ale coordonatorului Baby Genius sunt mari: să rămână un reper pentru părinți și copii, iar pe viitor să existe o preungire a progamului săptămânal cu weekenduri ocazionale într-un spațiu rural. Despre activitatea Baby Genius am discutat cu lect. univ. dr. Liliana Naclad, coordonatorul Stenali Center - Baby Genius & Genius Children’s Academy.Motivația de a deschide un astfel de centru destinat copiilor mici a fost Ștefania, cum am mai spus-o. După doi ani de concediu de creșterea copilului trebuia sa îmi reiau activitatea la Consiuliul Județean și la Universitate. Așa că am căutat o grdiniță/centru unde să îmi înscriu fata, însă îmi părea că fiecare dintre instituțiile vizitate aveau plusuri și minusuri. Asta se întâmpla la sfârșitul lunii ianuarie 2012. Pe 2 februarie, însă, pentru că nu reușam să mă hotărăsc, am decis să deschid Baby Genius. Inițial un spațiu relativ mic, destinat pentru maxim 20 de copii, undeva în centrul Constanței.Nu am urmărit neapărat data de 25 martie, însă atunci mi s-au definitivat actele în ce priveste casa de marcat, așa că a rămas reper. Pe 23 martie, era vineri, m-au sunat și mi-au spus că pot veni să îmi ridic actele pentru casa de marcat. Așa că puteam începe activitatea de luni, a doua zi după Buna Vestire. Începând de sâmbătă am trimis mesaje părinților care își exprimaseră opțiunea de a colabrora cu noi, iar trei dintre ei au răspuns la modul „Asta da, veste bună!” Și astfel deschiderea a rămas sub semnul Bunei Vestiri, o sărbătoare foarte dragă mie.Sigur, ele rămân în memorie. Deja părinții aflaseră de noi, pusesem banere pe cladire cu o lună înainte de a deschide. Le-am explicat că îi voi suna de îndată ce definitivez actele și amenajez spațiul. Primul copil, firește, a fost Ștefania, apoi Ana, Alexandru, Emma, Eduard, Aram, Maria, Safi. Am enumerat doar șapte, pentru că iată, azi împlinim 7 ani.Pozitiv m-a marcat faptul că cei mici se adaptau relativ repede și prezența lor, zâmbetul, chipul, ochisorii lor, mă motivau să caut să le ofer ce pot eu mai bun – dragostea mea. Am avut-o alături din prima clipă pe Andreea, apoi pe Geti, două fete extrem de dedicate muncii cu cei mici. Negativ am fost marcată de multitudinea de hârțoage, apoi de faptul că nu puteam sub niciun chip să stopez propagarea virozelelor. Ulterior mi-am schimbat atitudinea, conștientă fiind că nu pot face nimic nici într-un sens, nici în celălalt.Atunci când deschizi un bussines, din punctul meu de vedere, trebuie să îți răspunzi ție, sincer, la trei întrebări. Ce urmăresc? Sunt capabil? Cu ce vin nou? Nu urmăream un profit maximal, mai ales că s-a pornit de la investiție foarte mică, 12.000 euro. Apoi am fost conștientă că neavând spațiul meu, muți bani se vor duce pe chirie. Așa că mi-am facut o strategie de a rămâne pe piață în ideea de bussines mic, dar care să fie reper. Pe principiul puțin și bun. Capabilitatea nu puteam să mi-o garantez 100%, sunt situații neprevăzute. Știam că pot gândi un plan, știam că aveam la vremea aceea 15 de ani de catedră și mai știam că pot iubi copiii altora. Îmi e suficient să îi privesc la cei mici. Prin ochii lor văd Cerul. Și dacă ai Cerul în ochi, restul vine de la sine. Noutatatea era în dorința de a aplica sisteme care aveau vechime în Franța și SUA, respectiv L’ecolee maternale și Baby Genius. Din sistemul francez am luat aspectul pomenit de dvs, anume cel casnic, cald, iar din Baby Genius – deprinderea abilităților prin rimă și ritm. Din Baby Genius nu am luat ecranul, ci doar ideea de achiziție. Peste toate am pus multă implicare și dragoste.Ideea de criză este forțată. Există modificări la nivel de relație părinte – copil, însă nu poate fi numită criză, sau încă nu. Ea se poate verifica în timp. Și, vă spun sincer, nu cred că familile actualilor părinți ofereau mai mult timp copiilor lor, dar da, cred cu tărie că era timp de calitate și nu pentru că parentingul îi îndoctrina, ci pentru că existau mai multe opțiuni atunci decât acum. Deși pare absurd, să spui că în trecut erau mai multe opțiuni de a petrece timp cu copii decât azi. Dar, dacă vă gândiți la ce fac noile tehnologii din viața noastră, vă veți da seama că ne îndepărtăm de copii, deși aparent suntem mai aproape ca niciodată. Ei sunt văzuți la grădi prin intermediul camerelor de supraveghere, dacă sunt la bunici îi vedem printr-un ecran. Dacă sunt lângă noi, noi suntem cu nasul în telefoane, pentru că notificările ne fac mai vigilenți la telefon, decât la nevoia afectivă a copilului. Ce se întâmpla, până nu demult? Exista comuniune în acțiuni. Totul era făcut împreună, astfel că cei mici aveau deprinderi variate tocmai pentru că vedeau în casa. Știți ce constat? De câțiva ani buni, primele gesturi ale celor mici, sau primele cuvinte sunt oglinda casei lor. Iau piesele de lego, cele mari, le pun la ureche și spun, alo, da, da... sau se prefac că butonează pe cerculețele lor de prindere. O dovadă că cei mici fac ce văd la cei mari. Nu degeaba sunt copii – ei copiază. Cât privește criza familiei, personal cred că da, este o criză tocmai pentru că actulul stadiu social este unul care îți oferă impresia multitudinii alegerilor. Însă este o iluzie. Și apoi mai este și propagarea modelelor negative. Cele mai dese stiri referitoare la relațiile familiare sunt cele legate de violență și adulter. Ori prin deasa aducere în atenția publicului a unor astfel de știri, anormalul devine normalitate.Am mai spus că sunt studentă la facultate și copil, alături de cei mici. Și este un privilegiu care mă face să nu îmi pierd din tinerețe și, în același timp concomitent să fiu provocată să câștig ani prin eficientizarea timpului.Pe termen scurt - să rămânem reper, pe termen mediu – să reușim să ducem la bun sfârșit (un an, doi) ideea unei prelugiri a progamului săptămânal cu weekenduri ocazionale într-un spațiu rural. Însă aici mai avem de lucru. Pe termen lung, dacă ne vom contiunua activitatea în același ritm, în 5-7 ani să reușim să mergem mai departe pe parte de școală. Însă perspectivele nu sunt chiar roz, dată fiind instabilitatea economică și legislativă a țării.Primele gânduri, azi și mereu, sunt cele de recunoștință îndreptare către echipa mea în primul rând și apoi către părinții care au făcut posibilă existența Baby Genius și Stenali Center prin faptul că ne-au ales.Mulțumim pentru urări și pentru faptul că ne sunteți mereu aproape!