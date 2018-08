Ar fi asa ceva posibil vreodata in Romania? Politistii tailandezi lasa garda jos si se alatura protestatarilor - VIDEO

Politisti tailandezi la protest google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La inceputul lunii decembrie a anului 2013, in Tailanda, a avut loc o serie de evenimente socante. Desi initial li s-a comandat sa hartuiasca si sa blocheze protestatarii, politistii s-au indreptat spre protestul pasnic, apoi si-au lasat jos scuturile si castile in semn de solidaritate. Protestatarii adunarii au explicat ca scopul lor este de a distruge masinaria politica a fostului prim-ministru Thakskin Shinawatra, care a fost acuzat de coruptie si abuz de putere. Prim-ministrul aflat la putere in acel timp, era sora lui Thakskin si era vazuta ca o marioneta a fratelui ei. Intr-o miscare de rasturnare a guvernului Shinawatra, protestatarii au planificat sa atace Biroul de Politie Met ...