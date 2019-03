Ar putea fi incalzirea globala o minciuna? Oamenii de stiinta au emis o ipoteza

Incalzirea globala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incalzirea globala este perceputa de mai toti oameni ca o certitudine de netagaduit, precum rotatia Pamantului in jurul Soarelui sau gravitatia, insa subiectul este departe de a fi transat in lumea stiintifica. Oameni de stiinta reputati au dubii legate de schimbarile climatice, in cazul in care nu le contesta cu totul, si acuza politizarea subiectului, precum si spiritul de turma al colegilor savanti care se tem sa mearga contra curentului actual, de teama sa nu fie marginalizati de comunitatea stiintifica. In linii mari, scepticii se impart in trei categorii. Prima este formata din cei care neaga cu totul incalzirea globala, invocand fie teorii ale conspiratii, fie date stiintifice care ar infirma ...