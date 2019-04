Arabia Saudita, suspectata ca ar fi construit primul reactor nuclear. Ingrijorari mari cu privire la securitatea și la echilibrul de forțe din Golful Persic

Arabia Saudită se apropie, conform imaginilor obţinute prin satelit, de finalizarea construirii primului reactor nuclear, o situaţie care generează preocupări la nivel internaţional deoarece Riyadul nu a adoptat reglementările internaţionale care garantează că tehnologia nu este utilizată militar.

Complexul nuclear de cercetare se află în incinta Institutului pentru Ştiinţă şi Tehnologie "Regele Abdulaziz" din Riyad, potrivit imaginilor prin satelit publicate de GoogleEarth, informează site-ul agenţiei Bloomberg preluat de mediafax.. Imaginile confirmă că lucrările de construcţie la primul reactor nuclear saudit se apropie de final.

Avansarea proiectului îi alarmează pe specialiştii în domeniul nuclear, întrucât Arabia Saudită încă nu a adoptat setul de reglementări internaţionale care garantează că energia atomică civilă nu este utilizată pentru fabricarea de arme nucleare.

First images of Saudi Arabia's nuclear program show reactor is near complete https://t.co/qvMd2AersL pic.twitter.com/HuAMmVXj1T