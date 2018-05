Arata ca niste zombie! Drogati lesinati de la etnobotanice, la intrarea unui bloc din Cluj - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O scena de groaza a fost surpinsa in cursul zilei de luni, 30 aprilie 2018, la intrarea intr-un bloc din zona Mehedinti, din cartierul clujean Manastur. Imaginile au fost publicate de Cotidianul Buna Ziua Cluj. In momentul in care voia sa intre in bloc, un locatar a dat peste trei tineri, cu varste intre 20 si 30 de ani, care erau rupti de drogati si nu se puteau tine pe picioare, totul ziua in amiaza mare. In momentul in care clujeanul care a filmat intreaga scena le-a cerut sa sa plece de acolo, unul dintre cei trei tineri, lesinati efectiv pe asfalt, a reusit cumva sa se ridice, in timp ce ceilalti doi au ramas culcati pe asfalt, intr-o balta de urina. Potrivit surselor Buna Ziua Cluj, cei trei s-au drogat cu etnobotanice, ...