"Arborele vietii"- De ce i se spune asa mesteacanului si ce efecte benefice are pentru sanatatea ta

Mesteacan Inca din vechime, mesteacanul era folosit in tratarea multor boli, incat pe drept cuvant i se spunea "arborele vietii". De la mesteacan se intrebuinteaza frunzele, mugurii, coaja si seva. Faptul ca mesteacanul este unul dintre primii copaci care fac frunze a facut ca el sa fie ales ca simbol al primaverii. Frunzele contin saponine, o substanta amara, mucilagii, tanin de natura pirocatehinica, ulei volatil, un glicozid de natura flavonica (betulina), zaharoza, rezine, etc. Mesteacanul are proprietati detoxifiante, diuretice, depurative, dezinfectante, antibiotice, cicatrizante, antireumatice, antiinflamatoare, astringente, coleretice, antiulceroase, calculolitice, antifebrilice si sudorifi ...