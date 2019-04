Arcul de Triumf iluminat arhitectural in albastru de Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului – 1 aprilie 2019, București

Primăria Capitalei, prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic se alătură în data de 2 aprilie 2019, acțiunii „Noaptea Albastră a Autismului”, parte a mișcării mondiale „Light it Up Blue”, la inițiativa Asociației Help Autism. Pentru al treilea an la rând, monumentul Arcul de Triumf va fi iluminat arhitectural în seara de 2 aprilie 2019, în […]

