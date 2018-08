Ardei murati — picanti si deliciosi. Hm… Gustarea tuturor timpurilor!

Am aflat aceasta reteta de la o vecina, care pe parcursul multor ani ne servea cu ardei conservati cu usturoi.

Dupa multe rugaminti ea ne-a oferit informatiile necesare si, in sfarsit, am putut sa-i preparam si noi. Aparent, ea ii mura intr-o cratita, iar apoi ii transfera in borcane si ii pastra in pivnita. Iar noi credeam ca ei sunt marinati (in timpul prepararii nu se utilizeaza otetul). Haideti sa va descriem reteta!

INGREDIENTE: 1 kg de ardei grasi; 10 catei de usturoi; marar, patrunjel, busuioc — dupa gust; 2 foi de dafin.

Pentru saramura: 1 litru de apa; 60 g de sare.

MOD DE PREPARARE: Spalati ardeii si indepartati-le coditele si semintele. Maruntiti usturoiul si verdeturile. Raspanditi 1-3 catei de usturoi (maruntiti) si o parte din verdeturi pe fundul unei cratite sau al altui vas, in care veti mura ardeii. Asezati compact si stratificat ardeii in cratita, presarandu-i cu verdeata si usturoi. Pregatiti saramura: clocotiti apa si adaugati sarea in ea. Amestecati-o si lasati-o sa se raceasca. Turnati saramura peste ingredientele din cratita.

Asezati o greutate peste ardei si lasati-i sa se mureze timp de 2-3 zile la temperatura camerei. Apoi transferati-i in borcane cu tot cu saramura si pastrati-i intr-un loc racoros. Reteta este minunata si nu contine chimicale. Pur si simplu iti lasa gura apa!

