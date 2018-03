Ardeiul iute poate salva mii de vieti intr-un minut! 

Ardei iute google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi medici foarte buni naturisti, Doctor John Christopher si Doctor Richard Schulze, vorbesc de foarte mult timp despre beneficiile pe care le are ardeiul iute asupra organismului uman! In cei 35 de ani de meserie nu am pierdut niciun pacient cu atac de cord, iar motivul este ca, de cate ori sunt chemat in astfel de cazuri de urgenta, daca persoana inca mai respira, ii dau sa bea o cana cu ceai de ardei iute (1 lingurita la o cana de apa fierbinte). In cateva minute, pacientul este deja pe picioare. Doctorul Christopher explica acest lucru prin faptul ca ardeiul cayenne produce un efect de echilibrare a presiunii sangelui din cap pana in picioare. Acesta ridica presiunea de pe zona hemoragica, permitan ...