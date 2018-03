Ardeleanul si pariul

Un ardelean intra intr-un bar la New York. Barmanul il ia tare, din prima si ii spune ca in acest bar se bea numai pe pariu.

– Domnule, io pun pariu cu tine ca nu poti sa bei o sticla de Whisky in 30 de minute.

Ardeleanul isi cere scuze, iese din bar si apare peste 10 minute inapoi, pune banu pe tejghea si accepta provocarea. Barmanul ii da sticla, ardeleanul o termina in 10 minute. Barmanul, stupefiat.

– Domnule, dar n-am crezut ca asa ceva e posibil. N-am crezut ca sunteti instare de asa ceva. Nimeni nu a mai reusit!

Ardeleanul:

– Nici io n-am crezut, da m-am dus la barul de peste drum sa verific!

