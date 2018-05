Are 101 ani si e ultima supravietuitoare din distributia filmului „Pe aripile vantului”: Cum arata ea astazi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Exista o multime de filme clasice pe care inca le mai vizionam cu placere, dar niciunul nu se apropie de capodopera „Pe aripile vantului”. Chiar daca este un film destul de lung (3h58m), sunt multe persoane care pot spune ca l-au vazut de nenumarate ori fara sa se plictiseasca. Cu un scenariu de exceptie si o distributie de zile mari, „Pe aripile vantului” mai numara o sigura actrita care a supravietuit pana in zilele noastre. Olivia de Havilland are 101 ani si arata incredibil pentru varsta ei. Olivia de Havilland este ultima stea in viata de sex feminin din epoca de aur a Hollywood-ului. Ea este, de asemenea, singura persoana din filmul „Pe aripile vantului” care inca mai traieste. La var ...