Are 24 de ani si e reporter la un post TV! Brigitte a ”denuntat-o” pe presupusa amanta a lui Ilie Nastase! Uite cum arata Brigitte Sfat nu a mai rezistat si, intr-un acces de furie, a ”denuntat-o” pe presupusa amanta a lui Ilie Nastase. Tanara care i-a

Brigitte Sfat nu a mai rezistat si, intr-un acces de furie, a ”denuntat-o” pe presupusa amanta a lui Ilie Nastase. Tanara care i-ar fi stricat casnicia cu fostul tenismen are 24 de ani si este reporter la un post TV. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini cu superba bruneta despre care Brigitte sustine ca ar fi petrecut cu „Nasty” inclusiv vacante de lux.

In plin divort, Brigitte Sfat a izbucnit, joi, la adresa unei presupuse amante a lui Ilie Nastase, care, in acte, este inca sotul ei. Sexy-bruneta a facut public un mesaj acid in care a vizat-o pe tanara care, potrivit marturisirilor ei, s-ar iubi cu Ilie Nastase. In randurile scrise, vedeta a dezvaluit si cu ce se ocupa tanara.

Astazi mi-a luat adio de la Ilie, si tot astazi, vreau sa ii urez fericire alaturi de D.D, 24 de ani, reporter la •#%$%, alaturi de care isi petrece cele mai minunate momente la Poiana Brasov, Iasi, Roma, dar si in garsoniera acesteia de la 1 Mai”, a scris Brigitte Sfat pe contul personal de Facebook.

La scurt timp dupa ce a publicat postarea, Brigitte a decis sa o stearga.

Tanara despre care Brigitte sustine ca i-ar fi stricat casnicia are forme apetisante, in fata carora fostul tenismen ar fi cedat. Inca sotia lui „Nasty” este foc si para pe jurnalista si nu este exclus ca, in perioada urmatoare, cele doua femei sa se intalneasca fata in fata. Asa cum, de altfel, a procedat Brigitte si in cazul celorlalte presupuse iubite ale lui Ilie Nastase.

Brigitte Sfat si Ilie Nastase au anuntat ca divorteaza la inceputul lunii februarie

Brigitte Sfat a intentat divort de Ilie Nastase in luna februarie si, in ciuda insistentelor fostului mare tenismen, pare hotarata sa nu faca niciun pas inapoi. La a doua infatisare, insa, judecatorii au amanat decizia. Din cauza unor acte pe care Brigitte le-a completat gresit. Astfel, cei doi raman casatoriti, cel putin pana la urmatorul ternen.

„In baza art. 200 alin. 3 cod procedura civila anuleaza cererea formulata de reclamanta Nastase Sanda – Brigitte pentru neindeplinirea obligatiilor privind completarea sau modificarea cererii. Cu drept la cerere de reexaminare, in termen de 15 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea caii de atac se depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti”, este decizia pe care judecatorii au luat-o.

