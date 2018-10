Are 93 de ani si a castigat un concurs de miss! I-a uimit pe jurati: Are cele mai frumoase picioare

miss la 93 de ani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tova Ringer a reusit sa se impuna in fata altor 12 concurente, la fel de simpatice. Juriul a fost insa cucerit pe deplin de Tova. Tova Ringer, o batana in varsta de 93 de ani, a castigat editia din acest an a renumitului concurs Miss Holocaust, organizat in Israel, scrie The Times of Israel. Tova Ringer a reusit sa se impuna in fata altor 12 concurente, la fel de simpatice. Juriul a fost insa cucerit pe deplin de Tova, care asa cum lasa la vedere rochia, se poate lauda cu niste picioare mai frumoase ca ale unei pustoaice. Slabeste 4 kilograme pe saptamana cu ajutorul compotului de mere. Nicoleta Luciu a slabit peste 30 de kilograme si a marturisit care este secretul ei Vizibil emotionata, femeia le ...