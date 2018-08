Aretha Franklin, regina muzicii soul, a murit la 76 de ani

Jandarmeria Romana a publicat pe pagina de facebook doua filme, care au legatura cu modul de intreventie al jandarmilor in Piata Victoriei, in timpul protestului diasporei din 10 august.

Reprezentanții Jandarmeriei Română au postat, pe pagina de Facebook a instituției, un filmuleț de 11 minute, în care prezintă succesiunea „evenimentelor și a agresiunilor repetate asupra forțelor de ordine" la mitingul de pe 10 august. Tot pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române, a fost postată o înregistrare care arată „modul de intervenție al forțelor