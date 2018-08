Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei a deschis o ancheta in cazul preotului din Focsani care este acuzat ca agresat o femeie

Baut la volan, a lovit trei mașini și un TIR! A urmat o cursa nebuna cu polițiștii dupa el Cursă nebună terminată cu un accident grav. Un şofer băut din Gura Humorului a trecut pe culoarea roşie a semaforului, iar când poliţiştii au vrut să-l oprească, a apăsat pedala de acceleraţie. În timp ce era urmărit de poliţişti, bărbatul a pierdut controlul volanului şi a ajuns pe contrasens, unde a lovit trei maşini şi […] The post Băut la volan, a lovit trei mașini și un TIR! A urmat o cursă nebună cu polițiștii după el appeared first on Cancan.ro.

Vești bune pentru pacientii cu hepatita C! Se va intampla de la 1 septembrie De la 1 septembrie va începe a treia etapă a programului prin care vor beneficia de cel mai nou tratament: interferon free în care au fost incluşi şi bolnavii cu o formă mai ușoară de fibroză. Autorităţile au semnat contractul cu o lună mai devreme, iar de această dată medicii vor avea la dispoziţie 3 […]

Malin Bot anunța un mare protest pe 10 septembrie: care sunt revendicarile EXCLUSIV INTERVIU Redacția PSnews.ro l-a contactat pe jurnalistul Mălin Bot, celebru pentru luările de poziție împotriva actualei coaliții ...

Iulia Vantur a revenit in Romania! Ce surprize a pregatit: "Sunt emoționata!" Iulia Vântur va prezenta în acest an pe scena „Cerbului de Aur", iar propunerea venită din partea organizatorilor a onorat-o pe vedetă, care este nerăbdătoare ca festivalul să înceapă. Ea s-a întors din India și va rămâne în țară pentru puțin timp, doar pe perioada desfășurării „Cerbului de Aur". „Mă simt foarte emoționată, o să […]

Europarlamentarul PNL, Cristian Bușoi: Cancerul la copii poate fi eradicat in UE pana in 2030 Europarlamentarul Cristian Bușoi a transmis, joi, un comunicat de presă prin care publică propunerea de opinie a Comisie ...

Controversatul Iosif Kobzon, supranumit "Sinatra rus", a murit la varsta de 80 de ani Iosif Kobzon a fost cântăreț și politician, deputat al Dumei de Stat, o legendă muzicală a epocii sovietice. A fost supranumit "Sinatra rus". Și-a început cariera în anul 1959 și a susținut spectacole timp de 50 de ani, remarcându-se și prin interpretarea emoționantă a multor cântece patriotice. Cântărețul a fost un privilegiat al regimului comunist, […]

O comisie a Parlamentului European a votat in favoarea liberalizarii vizelor pentru Kosovo (Adaugă detalii şi declaraţii)

Decizie de ultima ora a Ralucai de la "Angels": "Nu a fost vorba de calugarit, așa cum s-a spus…" Raluca de la "Angels" revine pe scenă! Raluca Ciocârlan (32 de ani), fostă componentă a trupei „Angels", pregăteşte surpriza pentru toţi fanii ei. După ce s-a dedicat familiei în tot acest timp de când a părăsit lumea muzicii, Raluca Ciocârlan abia aşteaptă să urce pe scenă. „Întâlnirea cu Ionuţ a fost cel mai minunat lucru […]

Mikhail Bogdanov: Exercitiul militar al marinei ruse in Marea Mediterana nu au legatura cu situatia din Siria Mikhail Bogdanov, adjunct al ministrului rus de Externe, a declarat joi că exerciţiul militar al marinei ruse în Marea Mediterană planificat pentru perioada 1-8 septembrie nu are legătură cu situaţia din Siria, relatează agenţia rusă RIA.