Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, acuzat de denunt fals

Potrivit rechizitoriului prin care arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, a fost deferit justitiei, acesta a formulat un denunt fals cu scopul de a obtine reducerea limitelor de pedeapsa intr-un dosar de coruptie aflat in faza de judecata. „In dorinta de a-si crea o situatie favorabila in cadrul procesului penal (…) aflat pe rolul Curtii de Apel Constanta, precum si pentru a beneficia de reducerea cu jumatate a limitelor de pedeapsa, conform art. 19 din OUG 43/2002, inculpatul Petrescu Teodosie, arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, a formulat in luna octombrie 2017. Atat in nume personal, cat si in numele Arhiepiscopiei Tomisului, la Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Constanta, ...