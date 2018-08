Ariana Grande, despre relatia cu Pete Davidson: "Nu vad nici un rost al casatoriei"

Ariana Grande google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In iunie s-a confirmat ca artistul in varsta de 24 ani, Pete Davidson, vedeta a show-ului Saturday Night Live, a cerut-o de sotie pe cantareata pop, Ariana Grande. Davidson i-a facut marea propunere cu un inel plin de diamante care valoreaza aproximativ 93 de mii de dolari, pe care i l-a cumparat in luna mai. In timpul difuzarii a show-ului Zach Sang Show, Ariana ne-a dezvaluit cum a sunat propunerea lui Pete atunci cand a cerut-o in casatorie. "A fost ceva foarte simplu si cu adevarat special. Eram impreuna, el avea un inel si asa m-a cerut de sotie. A fost foarte tandru. Nu s-a asezat in genuchi sau ceva.. Slava Domnului" a spus artista. Vezi si: Demi Lovato face bani si de pe p ...