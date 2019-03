Aristotel Cancescu arunca bomba! "Din 1.200 de alesi locali PNL, 850 au dosare penale"

Aristotel Cancescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Aristotel Cancescu, spune ca exista o nemultumire generala in randul alesilor locali PNL si ca din cei 1.200 de primari si consilieri liberali, 850 au dosare penale. „Eu cred ca cei din PNL habar nu au care e starea de spirit in randul membrilor PNL si in primul rand a alesilor locali. Am condus Liga alesilor locali din PNL timp de 10 ani, am relatii de prietenie cu foarte multi din fostii mei colegi. E o nemultumire generala datorata faptului ca nu se face nimic pentru legile justitiei, nu s-au votat codurile administrative. I-am spus personal Alinei Gorghiu, cand conducea partidul: 'Dati mana cu ceilalti si faceti legi corecte, nu s ...