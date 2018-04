Armata rusa ii acuza pe englezi ca au inscenat atacul chimic din Siria. “Avem dovezi”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Londra este tinta unor acuzatii dure din partea Moscovei, care sustine ca britanicii au inscenat atacul din Douma cu ajutorul castilor albe. Armata rusa a anuntat vineri ca dispune de ‘dovezi’ privind participarea directa a Marii Britanii la ‘inscenarea’ atacului chimic semnalat saptamana trecuta intr-un oras din regiunea siriana Ghouta Orientala, afirmatie calificata de ambasadoarea Marii Britanii la ONU drept ‘grotesca’ si o ‘minciuna nerusinata’, relateaza agentiile AFP si EFE. Armata rusa are ‘dovezi care atesta participarea directa a Marii Britanii la organizarea acestei provocari in Ghouta Orientala’, in apropiere de Damasc, a declarat purtatorul de cuvant al ar ...