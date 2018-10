Arnold Schwarzenegger se alatura mișcarii #MeToo: 'Am incalcat limitele de mai multe ori. Ma simt prost din aceasta cauza și regret acest lucru'

Actorul Arnold Schwarzenegger a declarat într-un interviu că s-a purtat urât cu femeile de mai multe ori, că regretă acest lucru și că, după ce a devenit guvernator de California, s-a asigurat ca nimeni din jurul său să nu mai facă o astfel de greșeală, potrivit people.com, scrie Mediafax.

Mărturisirile au fost făcute la un an după apariția mișcării #MeToo, care luptă împotriva hărțuirii sexuale.

Într-un interviu pentru revista Men’s Health, actorul în vârstă de 71 de ani a spus: "Privind retrospectiv, am încălcat limitele de mai multe ori și am fost primul care și-a cerut scuze".

"Mă simt prost din această cauză și regret acest lucru", a mai spus acesta.

"Nu mi-am schimbat părerea despre masculinitate. Sunt bărbat. Nu mi-aș schimba părerea despre cine sunt eu. Prima femeie pe care am iubit-o a fost mama mea. Am respectat-o și era o femeie fantastică. Întotdeauna am respectat femeile", a adăugat Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger a divorțat de Maria Shriver după o căsnicie de 25 de ani, în 2011, după ce fostul guvernator de California, în perioada 2003 - 2011, a recunoscut că a făcut un copil cu menajera familiei cu 14 ani înainte.

Actorul de origine austriacă Arnold Schwarzenegger a devenit celebru cu rolul din franciza "Terminator". El a jucat în mai multe filme după ce şi-a reluat cariera cinematografică, după încheierea mandatului său de guvernator al statului California, în 2011, însă niciunul nu a avut acelaşi succes de box office de care s-au bucurat producţiile sale din anii '80 şi '90.

Unul dintre cele mai recente filme ale sale, "Terminator: Genisys" (2015), a obţinut încasări dezamăgitoare în box office-ul nord-american (90 milioane de dolari), însă a avut performanţe mult mai bune pe plan internaţional, reuşind încasări de 350,4 milioane de dolari.

La începutul lunii martie, actorul Arnold Schwarzenegger a confirmat faptul că filmările pentru cel de-al şaselea lungmetraj din franciza "Terminator", un proiect vechi de mai mulți ani, vor începe anul acesta.