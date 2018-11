ARSENALUL HOȚILOR! Ce au descoperit polițiștii acasa la suspecții reținuți la Campulung

Cât de puternic este blestemul de mamă şi cum putem face să ieșim de sub influența lui distructivă? “Binecuvântarea părinţilor întăreşte casele fiilor, iar blestemul maicii zdruncină şi temeliile.” Pentru că mama este cea care face cea mai mare jertfă, crescând copiii şi ocrotindu-i chiar şi cu preţ ...

Biserica Ortodoxa alaturi de toti credinciosii din lume il cinstesc pe Sfantul Ioan Gura de Aur, Arhiepiscol al Constantinopolului, in fiecare an pe 13 noiembrie, scrie realitatea.net.Sfântul Ioan Gură de Aur este cunoscut ca un ilustru si vestit dascal al lumii, care a provenit de pe meleagurile An ...