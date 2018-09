Articolul de lege care a salvat-o pe Bombonica Dragnea de acuzatiile in care fostul sot a fost condamnat

Un articol de lege care a fost in vigoare timp de aproximativ 5 luni si care a fost ulterior declarat neconstitutional a fost salvarea Bombonicai Prodana, acuzata de abuz in serviciu, in dosarul Angajarilor fictive din Teleorman. In acest caz, fostul sau sot, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare in prima instanta.