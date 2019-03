Artista rap Cardi B, criticata pentru activitați ilegale, susține ca nu este mandra de trecutul ei de dansatoare

Artista rap americană Cardi B, criticată pentru activități ilegale pe care le-a făcut când era dansatoare într-un club de striptease, înainte de a deveni celebră, a declarat că nu încearcă să își glorifice comportamentul din acea perioadă, relatează contactmusic.net, potrivit mediafax.

Declarațiile starului sunt legate de un clip vechi de trei ani, publicat pe rețeaua de socializare online Instagram. În această înregistrare video, artista a declarat că a drogat și a jefuit clienți ai clubului în care lucra ca dansatoare, fapt care a atras critici din partea multor utilizatori.

Artista a susținut că înregistrarea avea ca subiect acţiunile la care a fost nevoită să apeleze pentru a avea o viață mai bună. Ea a declarat că "nu a susținut niciodată că vine dintr-o lume perfectă, cu un trecut perfect" și a spus că își asumă responsabilitatea pentru comportamentul său.

Aceasta a continuat spunând că, deși există rapperi care aduc la rang de glorie crimele, violența, drogurile și jafurile, ea a decis să nu facă aceleași gesturi, deoarece nu este mândră de acțiunile sale din trecut. Cardi B a mai spus că nu menționează deloc acțiunile negative în muzica pe care o face, deoarece "nu se simte mândră de ele și simte responsabilitatea de a nu le glorifica".

Artista a declarat că bărbații despre care vorbea în înregistrare erau foști iubiți ai ei, care nu se aflau sub influența drogurilor. Aceasta a susținut că nu își poate schimba trecutul, dar a jurat că va fi o persoană mai bună.

Cardi B, pe numele său adevărat Belcalis Almanzar, este o artistă rap originară din New York, ale cărei muzică și viață personală au dominat cultura pop americană în ultimii doi ani. Artista a atras atenția cu mesajul puterii la feminin prezent în piesele sale, prin relația sa tumultuoasă cu rapperul Offset, dar și prin colaborări muzicale precum "I Like It", "Girls Like You" și 'Taki Taki". Albumul său de debut, "Invasion of Privacy", a câștigat premiul pentru cel mai bun material discografic rap la gala premiilor Grammy din 2019.